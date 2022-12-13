Агент Тихого: «Химки» вели переговоры о расторжении контракта, но сейчас взяли паузу»

Агент капитана «Химок» Дмитрия Тихого Александр Зотов рассказал «СЭ» о будущем футболиста в подмосковном клубе.

Ранее появилась информация о том, что «Химки» попросили Тихого, а также защитника Артема Юрана и полузащитника Илью Камышева начать искать себе новые команды.

«Сейчас позиция «Химок» несколько изменилась. Клуб изначально вел переговоры о расторжении контракта, но сейчас «Химки» взяли паузу, ждем их решения. Дмитрий с октября проводил индивидуальные тренировки на базе клуба и за ее пределами», — сказал Зотов «СЭ».

Тихий выступает за «Химки» с февраля 2019 года, его нынешний контракт с клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 он провел 10 матчей за подмосковную команду и не отличился результативными действиями.

В начале октября 30-летний россиянин был отстранен от тренировок с основным составом «Химок». Футболист пропустил 9 последних матчей команды.