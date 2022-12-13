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Бышовец ответил на призыв Родниной закрыть футбольные клубы в России

Руслан Минаев
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Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на призыв депутата Госдумы РФ и бывшей фигуристки Ирины Родниной закрыть футбольные клубы в России.

«Позиция Иры Родниной, с которой я знаком, имеет место быть. С одним условием: фигурное катание — это турниры, которые проходят несколько раз в год, а футбол — три матча в неделю. Что такое три с половиной минуты выступления? Я женат на фигуристке и знаком с Родниной. Это разные виды спорта.

Я с удовольствием могу говорить о Родниной. Она великий чемпион. Тем не менее надо понимать разницу. 3,5 минуты выступления на льду и 120 минут на жаре в 30 градусов. Средний пульс 180. Это неэтично сравнивать. 4 миллиарда человек смотрят чемпионат мира, чемпионат Европы. Аудитория несравнима», — цитирует Бышовца Vprognoze.ru.

Ранее Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в таком случае футбольные клубы в России можно закрыть.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10503014-byshovec-o-zayavlenii-rodninoj-i-tarasovoj-zakryt-futbolnye-kluby-35-minuty-vystupleniya-i-120-minut-na-zhare-v-30-gradusov-eto-nesravnimye-veschi.html

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Анатолий Бышовец
Футбол
Ирина Роднина
3
14
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Зенит

 12
П
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