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Сегодня, 11:38

«Спартак» интересуется защитником сборной Чили Диасом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пауло Диас.
Фото Global Look Press

«Спартак» интересуется защитником «Ривер Плейт» и сборной Чили Пауло Диасом, сообщает Minuto Deportes со ссылкой на TNT Sports.

По данным источника, красно-белые могут сделать предложение по 28-летнему футболисту в ближайшие дни.

Диас выступает за «Ривер Плейт» с августа 2019 года, в нынешнем сезоне он забил 1 гол в 33 матчах за аргентинскую команду. Контракт игрока с клубом действует до конца декабря 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 5,5 миллиона евро.

Также на счету защитника 39 матчей за сборную Чили, он участвовал в Кубке конфедераций-2017. В июне 2017 года Диас играл в товарищеском матче против сборной России (1:1).

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Основные источники исследования

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Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
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Сборная Чили по футболу
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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