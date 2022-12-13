«Спартак» интересуется защитником сборной Чили Диасом

«Спартак» интересуется защитником «Ривер Плейт» и сборной Чили Пауло Диасом, сообщает Minuto Deportes со ссылкой на TNT Sports.

По данным источника, красно-белые могут сделать предложение по 28-летнему футболисту в ближайшие дни.

Диас выступает за «Ривер Плейт» с августа 2019 года, в нынешнем сезоне он забил 1 гол в 33 матчах за аргентинскую команду. Контракт игрока с клубом действует до конца декабря 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 5,5 миллиона евро.

Также на счету защитника 39 матчей за сборную Чили, он участвовал в Кубке конфедераций-2017. В июне 2017 года Диас играл в товарищеском матче против сборной России (1:1).