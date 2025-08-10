Осинькин о работе: «Не считаю, что я ничего не делаю. Только кажется, что есть свободное время»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как изменилась его жизнь после ухода из самарского клуба.

«Не считаю, что я ничего не делаю. Достаточно много смотрю футбол, общаюсь с коллегами. Мы осваиваем программы, на которые иногда не хватало времени из-за полной занятости. Только кажется, что есть свободное время... Конечно, я уделяю его семье», — сказал Осинькин «СЭ».

Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с июля 2020 по май 2025. В сезоне-2024/25 самарцы заняли десятое место в чемпионате России с 31 очком в 30 матчах.

