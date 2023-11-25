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Агент Тюкавина: «Парень в форме, никто не сдувался»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил игру футболиста в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2). Игрок забил гол в этой встрече.

«Очень рад за Костю, доволен его игрой. Никогда в нем не сомневался. Девять матчей без голов — стечение обстоятельств. Теперь видно, что парень в форме. Никто не сдувался, нормально он играет. В России мало кто умеет так открываться за спину, как это делает Костя. У него глаза горят, это самое главное», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Всего на счету 21-летнего Тюкавина 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 16 матчах текущего сезона чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-paren-v-forme-nikto-ne-sduvalsya-v-rossii-malo-takih/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 15:15
Зенит – Сочи
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Балтика – Спартак
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