Агент Анджорина прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику со стороны «Саутгемптона»

Агент Анджорина прокомментировал информацию об интересе «Саутгемптона» к полузащитнику

Шерифф Анджорин, агент и отец полузащитника «Челси» Тино Анджорина, прокомментировал информацию об интересе «Саутгемптона» к своему сыну.

«Разговоры ведутся, через несколько дней вы все узнаете, — приводит слова Шериффа Анджорина «РБ Спорт». — Других комментариев нет».

Также он ответил на вопрос о том, восстановился ли 20-летний англичанин от травмы.

«Да, у него все отлично», — сказал Шерифф Анджорин.

В нынешнем сезоне Анджорин провел девять матчей за «Локомотив» и забил один мяч. Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в три миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Анджорин не вернется в «Локомотив» из-за ухода Рангника в «Манчестер Юнайтед».