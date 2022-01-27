Агент Фомина прокомментировал информацию об интересе «Кристал Пэлас» к полузащитнику

Агент Фомина опроверг информацию об интересе к полузащитнику со стороны «Кристал Пэлас»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, прокомментировал информацию о том, что его клиент входит в шорт-лист «Кристал Пэлас» на зимнее трансферное окно.

«У Даниила контракт с «Динамо», — приводит слова Маньякова Sport24. — Информация об интересе со стороны «Кристал Пэлас» — слухи, о которых некорректно говорить. Переговоры не ведутся».

В нынешнем сезоне Фомин забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Динамо». Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего россиянина в девять миллионов евро.