Сердар Азмун покинул командный чат «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинул командный чат петербургского клуба, сообщает Sport24.

22 января Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года, который вступит в силу по окончании сезона-2021/22. В нынешнем сезоне нападающий забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» может отпустить Азмуна в «Байер» в зимнее трансферное окно, если удастся подписать форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.