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Сегодня, 13:22

Агент Самошникова допустил переход защитника в «Зенит» зимой

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к футболисту.

«Мы контактируем с «Зенитом». Я общался с их представителями. Был интерес летом, и сейчас он сохраняется. Вероятность того, что он сменит команду зимой всегда есть. Если клубы договорятся между собой, то все возможно. Но у Ильи еще действует контракт с «Рубином» до лета», — сказал Моисеев «СЭ».

Самошников выступает за «Рубин» с 2020 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 25-летний Самошников провел за «Рубин» 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Илья Самошников
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ФК Рубин (Казань)
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 - : -
3.03 00:00
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