Агент Сафонов считает, что «Зенит» заменит уехавших бразильцев
Агент Алексей Сафонов отреагировал на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что полузащитник петербургского клуба Вендел находится в поисках нового клуба.
«Я говорил, что сейчас, в связи с политической и прочими ситуациями бразильцев особо не удержишь. Не будет у него настроения, а ему придется платить такие бабки. По крайней мере, не удивлен этой ситуации», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.
Также он ответил на вопрос, смогут ли новички сине-бело-голубых в лице Александра Коваленко и Ду Кейроса заменить Вендела.
«Они играют на немножко разных позициях. Коваленко мне нравится. Кейроса не особо хорошо знаю. Может быть, там еще кто-то уйдет. Не удивлюсь, если Малком уйдет или еще кто-то. Я говорил, что «Зенит» может с этим столкнуться. Одни уедут, значит, других купят», — добавил он.
Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2026 года.
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