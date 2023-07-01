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Сегодня, 17:15

Бородюк надеется, что игроки «Динамо» скоро будут показывать хорошие результаты

Алина Савинова
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Бывший футболист «Динамо» Александр Бородюк поделился мнением о мероприятии, которое прошло в музее «Динамо» в честь победы московского клуба в Кубке СССР 1984 года.

«Это очень важное мероприятие, которое организовал московский футбольный клуб «Динамо», я все время говорю, что без прошлого не будет будущего. Мы все увидели друг друга, вспомнили те прекрасные моменты, когда мы выходили вместе на футбольное поле, когда выигрывали Кубок СССР. То, что мы с ребятами увиделись, — очень хорошо и достойно, я очень рад, что такая встреча состоялась», — приводит ТАСС слова Бородюка.

Также ветеран бело-голубых выразил надежду, что «Динамо» в ближайшее время будет показывать хорошие результаты.

«У «Динамо» прекрасные болельщики, прекрасный стадион. Я надеюсь, что в ближайшем будущем «Динамо» добьется хороших результатов. Но у меня есть вопросы к руководителям клуба», — добавил он.

По итогам минувшего сезона московский клуб занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. В июне команду возглавил чешский специалист Марцел Личка.

Источник: https://tass.ru/sport/18168065
Александр Бородюк
Футбол
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