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Сегодня, 16:46

В «Локомотиве» назвали домыслами новости о срыве трансфера Коваленко из-за звонка «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футболист Александр Коваленко
Александр Коваленко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о срыве перехода полузащитника Александра Коваленко в клуб.

— Была информация о том, что трансфер Коваленко в «Локомотив» якобы сорвался из-за звонка «Зенита»...

— Не имеем к этим домыслам никакого отношения. Мы хотели бы видеть в «Локомотиве» многих игроков, но живем в тех бюджетных реалиях, которые у нас есть. Пока мы не смогли этого сделать.

— Такого не могло быть?

— Нет. У нас везде ищутся теории заговора. Это точно не тот случай.

30 июня «Зенит» объявил о трансфере из «Сочи» полузащитника Коваленко. 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года. В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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ФК Локомотив (Москва)
Александр Коваленко
Юрий Нагорных
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