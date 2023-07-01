В «Локомотиве» назвали домыслами новости о срыве трансфера Коваленко из-за звонка «Зенита»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о срыве перехода полузащитника Александра Коваленко в клуб.
— Была информация о том, что трансфер Коваленко в «Локомотив» якобы сорвался из-за звонка «Зенита»...
— Не имеем к этим домыслам никакого отношения. Мы хотели бы видеть в «Локомотиве» многих игроков, но живем в тех бюджетных реалиях, которые у нас есть. Пока мы не смогли этого сделать.
— Такого не могло быть?
— Нет. У нас везде ищутся теории заговора. Это точно не тот случай.
30 июня «Зенит» объявил о трансфере из «Сочи» полузащитника Коваленко. 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года. В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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