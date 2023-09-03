Агент Сафонов: «В «Спартаке» своих задвигают. Покупают Николсона. Потом избавляются, еще и зарплату платят...»

Футбольный агент Алексей Сафонов не понимает решений главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и руководства клуба по составу после матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

— У вас все больше и больше вопросов к Абаскалю?

— Я не призываю его выгонять. Но просто удивляют порой его высказывания. То «Спартак» заслуживал победы, то судья все сломал, показав желтую на 10-й минуте... Считаю, по составу «Спартак» — вторая команда в РПЛ после «Зенита». Но где игра? Тут уже действительно возникают вопросы к тренеру и селекции. Набрали столько футболистов, а где результат? Николсон и Бальде вдруг оказались не нужны, с ними расстались. Взяли Медину, но он не играет. Некоторым футболистам вообще шансов не дают. Маслов — свой, а не играет. В «Динамо», например, больше дают шансов воспитанникам. Захарян, который уехал, Тюкавин, Грулев, Кутицкий, Гладышев... А в «Спартаке» ряд решений вызывает удивление. В итоге складывается ощущение, что нет единого коллектива, нет единого целого. А то, что Абаскаль скачет по бровке... Ну мы таких уже видели. Того же Тедеско. Нас этим не удивишь. Абаскалю не на что жаловаться. Ему всех купили, почти все позиции продублированы. Так в чем проблема?

— Только Соболеву нет замены.

— Хм. Ну вы уже убрали Николсона и Бальде. Видно, что эти ребята умеют забивать. За того же Николсона заплатили серьезные деньги. Сейчас его отдают в аренду с правом выкупа. Да еще, если верить СМИ, москвичи будут платить ему 80 процентов жалованья. Удивительно... На курорт его отправили, что ли? Вы уже определитесь, чего вы хотите. Своих воспитанников — Мелешина — задвигают. Покупают Николсона, но потом от него избавляются. А вы посмотрите, как в «Крыльях» здорово смотрится Рассказов. В «Спартаке» на нем крест поставили, а в Самаре он расцвел. Значит, парень умеет играть в футбол?

Понимаете, мне не нравится, что в России иностранцев (и тренеров, и игроков) уважают больше, чем своих граждан. Давайте уже как-то менять отношение к такому подходу. Смотришь на чертановскую молодежь — и получаешь удовольствие. Ребят, давайте уже чего-то находить. Если приглашаете иностранца, он должен быть на две головы сильнее нашего. Про Дуарте я так сказать не могу. А то у нас начинается соревнование кошельков. Мол, я приглашу легионера за два миллиона. А я — за три...

Надо больше своим доверять! У «Спартака» огромная армия болельщиков. Соответствуйте ожиданиям. А то 16 лет ждали чемпионства. Не хотелось бы, чтобы новое золото было завоевано опять через 16 лет.

Полностью интервью Сафонова читайте на сайте «СЭ»