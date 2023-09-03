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Сегодня, 13:30

Агент Сафонов: «В «Спартаке» своих задвигают. Покупают Николсона. Потом избавляются, еще и зарплату платят...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Футбольный агент Алексей Сафонов не понимает решений главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и руководства клуба по составу после матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

— У вас все больше и больше вопросов к Абаскалю?

— Я не призываю его выгонять. Но просто удивляют порой его высказывания. То «Спартак» заслуживал победы, то судья все сломал, показав желтую на 10-й минуте... Считаю, по составу «Спартак» — вторая команда в РПЛ после «Зенита». Но где игра? Тут уже действительно возникают вопросы к тренеру и селекции. Набрали столько футболистов, а где результат? Николсон и Бальде вдруг оказались не нужны, с ними расстались. Взяли Медину, но он не играет. Некоторым футболистам вообще шансов не дают. Маслов — свой, а не играет. В «Динамо», например, больше дают шансов воспитанникам. Захарян, который уехал, Тюкавин, Грулев, Кутицкий, Гладышев... А в «Спартаке» ряд решений вызывает удивление. В итоге складывается ощущение, что нет единого коллектива, нет единого целого. А то, что Абаскаль скачет по бровке... Ну мы таких уже видели. Того же Тедеско. Нас этим не удивишь. Абаскалю не на что жаловаться. Ему всех купили, почти все позиции продублированы. Так в чем проблема?

— Только Соболеву нет замены.

— Хм. Ну вы уже убрали Николсона и Бальде. Видно, что эти ребята умеют забивать. За того же Николсона заплатили серьезные деньги. Сейчас его отдают в аренду с правом выкупа. Да еще, если верить СМИ, москвичи будут платить ему 80 процентов жалованья. Удивительно... На курорт его отправили, что ли? Вы уже определитесь, чего вы хотите. Своих воспитанников — Мелешина — задвигают. Покупают Николсона, но потом от него избавляются. А вы посмотрите, как в «Крыльях» здорово смотрится Рассказов. В «Спартаке» на нем крест поставили, а в Самаре он расцвел. Значит, парень умеет играть в футбол?

Понимаете, мне не нравится, что в России иностранцев (и тренеров, и игроков) уважают больше, чем своих граждан. Давайте уже как-то менять отношение к такому подходу. Смотришь на чертановскую молодежь — и получаешь удовольствие. Ребят, давайте уже чего-то находить. Если приглашаете иностранца, он должен быть на две головы сильнее нашего. Про Дуарте я так сказать не могу. А то у нас начинается соревнование кошельков. Мол, я приглашу легионера за два миллиона. А я — за три...

Надо больше своим доверять! У «Спартака» огромная армия болельщиков. Соответствуйте ожиданиям. А то 16 лет ждали чемпионства. Не хотелось бы, чтобы новое золото было завоевано опять через 16 лет.

Полностью интервью Сафонова читайте на сайте «СЭ»

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
13
30
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
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Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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