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Сегодня, 13:15

Агент Сафонов: «От Абаскаля не исходит уверенности»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что эксперименты главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля ни к чему хорошему не привели.

— Кто явно выпал из игры «Спартака» в матче с «Краснодаром»?

— Раньше часто говорили: выигрывает команда, проигрывает тренер. Не хочется на кого-то вешать ярлыки. Проблемы в обороне «Спартака» никуда так и не делись. В принципе, все футболисты сыграли средне, ниже своих возможностей, включая того же Промеса. А ведь «Краснодар» чего-то сверхъестественного сопернику не предложил. Может быть, поменьше вопросов только к Селихову. Его вины в голах нет. Более того, он несколько раз выручил. Но когда в команде лучший игрок — вратарь, это уже довольно тревожно.

— Бонгонда начал сдавать?

— У каждого бывают небольшие спады. Надо прежде всего начинать с тренера. Вот эта вся ротация, передергивание состава ни к чему хорошему не привели. В серьезных европейских клубах я этого не вижу. Сегодня вышел Дуарте в обороне. Ну он же «привозной»... Денисов тоже «плывет». Может, он уже видел себя в «Лионе»? Не знаю... Пора уже всем встряхнуться. Команда-то по составу качественная. Перебор игроков в составе — тоже проблема. Есть же исполнители, которые понимают, что шансов у них просто нет. Маслов, Мелешин... Видимо, это влияет на химию внутри коллектива. От Абаскаля не исходит уверенности, игроки ее не чувствуют. Вот это самое страшное. Вспомните Семина, Газзаева. Романцева. Какая там была энергетика! А тут...

Полностью интервью Сафонова читайте на сайте «СЭ»

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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