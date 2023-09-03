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Сегодня, 13:40

Тихонов рассказал, что думает о предстоящем матче «Зенита» с ЦСКА

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал, что думает о матче 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

«Зенит» прошел кризисный момент, разногласия с Венделом сошли на нет, ушедшие игроки удачно заменены. В коллективе царит воодушевление и раскрепощенность — порой даже излишняя, что вылилось в неожиданное поражение в Калининграде в Кубке. У ЦСКА же началась полоса невезения, ведется работа над оптимизацией состава, игроки уходят и приходят, не все шестеренки пока крутятся как надо. Здесь разыгравшемуся Кассеьерре, конечно, будет где подловить оборону на ошибках», — сказал Тихонов Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 3 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17.30 мск.

 
Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-zdet-golov-ot-zenita-v-matce-s-cska/
Андрей Тихонов
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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