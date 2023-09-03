Тихонов рассказал, что думает о предстоящем матче «Зенита» с ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал, что думает о матче 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

«Зенит» прошел кризисный момент, разногласия с Венделом сошли на нет, ушедшие игроки удачно заменены. В коллективе царит воодушевление и раскрепощенность — порой даже излишняя, что вылилось в неожиданное поражение в Калининграде в Кубке. У ЦСКА же началась полоса невезения, ведется работа над оптимизацией состава, игроки уходят и приходят, не все шестеренки пока крутятся как надо. Здесь разыгравшемуся Кассеьерре, конечно, будет где подловить оборону на ошибках», — сказал Тихонов Metaratings.ru.