Агент Роналдо сообщил, что полузащитник вернулся в общую группу «Ростова» после травмы

Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста.

24-летний бразилец пропустил три матча «Ростова» из-за дискомфорта в пояснице.

«Роналдо уже вернулся к тренировкам в общей группе. И мы надеемся, что он вернется на поле как можно скорее», — сказал Гранжа «СЭ».

Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года. За российский клуб бразилец провел 52 матча, забил 16 голов и отдал 6 голевых передач.

