6 августа, 17:57

Источник: Коко хочет продолжить карьеру в «Спартаке», но «Торино» не устраивает предложение

Алина Савинова

Руководство «Торино» готово отказаться от бонусной части трансфера защитника Коко в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.

Однако, как отмечает источник, итальянский клуб хочет получить за переход игрока не менее 18 миллионов евро. Красно-белые же считают эту цену завышенной.

При этом сам Коко выражает желание продолжить карьеру в московской команде. В начале июля СМИ сообщали, что «Спартак» согласовал условия личного контракта с футболистом.

Защитник присоединился к «Торино» летом 2024 года. Он сыграл 34 матча за туринцев во всех турнирах и отметился 2 голами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028-го.

Жедсон Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов, Виллиан Роша и&nbsp;Келлвен.Жедсон в «Спартаке», Зайнутдинов приехал к Карпину, Роша и Келлвен покидают ЦСКА. Таблица трансферов РПЛ

Источник: Metaratings.ru
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Adiоs Amigos R

    Читалось. Все хотят играть в Спартаке

    07.08.2025

  • DemolisherAjax

    Сам то Коко знает что хочет карьеру в Спартаке продолжить?))

    06.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    "Коко хочет продолжить карьеру в «Спартаке»" А никакого Куку там нет, в этой Италии? Взяли бы только за фамилиё.

    06.08.2025

  • zg

    Отличный вариант!В него и верим!

    06.08.2025

  • rake

    нее, он с децтва за нас

    06.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Пошли они на, с таким ценником!

    06.08.2025

  • Александр Солодовников

    Спартак совсем не думает, что легионеров на лавку ему и без Коко хватит....

    06.08.2025

  • Степочкин

    По статье ФИФА пусть уходитс Торино в Спартак бесплатно. Игрока в рабстве держат, не отпускают никуда.

    06.08.2025

  • zg

    В какой то момент они с Дуарте отлично "спелись" и еслиб не вечная Абиковская "ротация",могла бы быть отличная пара,а потом травмы и писец...

    06.08.2025

  • lvb

    Здаров. Хуже Чернова может быть только профильный опорник Литвинов. И то не по своей вине. ЦЗ просто не его позиция). Он и Денисий-главные косячники в ФК СМ.. А Чернов? Сразу было понятно что в ФК СМ его брали для лавки. Этого кстати, уже в Самару сплавили, правда пока непонятно-просто разорвали контакт или в аренду. Кстати, мы за деньги тогда Чернова брали, 110к евро. Ну реально, вечно больной. Хай по второму разу Самару осваивает, "конский"))

    06.08.2025

  • zg

    Привет!Однозначно!Чернов не хуже!)

    06.08.2025

  • zg

    Мля,это сколькож мы ему пообещали,что он уже прям аж сам жаждет перехода!Тьфу!

    06.08.2025

  • lvb

    Не, такого добра за 18 нам не нуно, свои есть такого же уровня, например Дуартов). Посмотрел я этого Коко в роликах на ютубе. Игрок чуть выше среднего уровня по РПЛ на позиции ЦЗ. Спрашивается.. а на...я та хата?_ Тем паче один Коко у нас уже был, таки того удвчно впарили в "Фиорентину", там потом охреневали как они повелись на такую разводку. Оное Коко с плюсом впарить не выйдет, неликвид, с таким ценником. Мало ли кто хочет получать деньги в ФК СМ)))

    06.08.2025

  • vlad654

    Эта "новость" трёхдневная, уже успела протухнуть, мадам, пока вы соизволили её перепечатать. Могли бы уж тогда добавить, что Торино приобрёл этого Коко год назад за 8 лямов. Вот наглецы.

    06.08.2025

  • Олег

    Охренели они совсем в этом Торино? Т.е. 18 млн. это еще оказывается без учета бонусов?!

    06.08.2025

    Агент Роналдо сообщил, что полузащитник вернулся в общую группу «Ростова» после травмы

    «Зенит» отдал Ахметова в аренду «Крыльям»
