Источник: Коко хочет продолжить карьеру в «Спартаке», но «Торино» не устраивает предложение
Руководство «Торино» готово отказаться от бонусной части трансфера защитника Коко в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.
Однако, как отмечает источник, итальянский клуб хочет получить за переход игрока не менее 18 миллионов евро. Красно-белые же считают эту цену завышенной.
При этом сам Коко выражает желание продолжить карьеру в московской команде. В начале июля СМИ сообщали, что «Спартак» согласовал условия личного контракта с футболистом.
Защитник присоединился к «Торино» летом 2024 года. Он сыграл 34 матча за туринцев во всех турнирах и отметился 2 голами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028-го.
Источник: Metaratings.ru
