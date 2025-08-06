Футбол
6 августа, 17:25

Вальбуэна назвал «Динамо» самым популярным клубом России

Микеле Антонов
Корреспондент

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде России.

«Самый популярный клуб России — «Динамо» Москва. Это клуб с огромной историей!!! Именно в «Динамо» играл вратарь Лев Яшин, который получил золотой мяч!» — сказал Вальбуэна «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

  • grischinmichail

    ....и один из лучших легионеров Матье Вальбуэна...

    06.08.2025

  • Slim Tallers

    Никогда Динамо Москва не было самым популярным клубом в СССР. Ни с Яшиным,ни без Яшина. Даже в Москве,не говоря уже про остальные республики. И не считайте Вальбуэна таким уж безмозглым дурачком. Очевидно,что за него всё расписал журналист.Наверняка и вопрос-утверждение был типа "Считаете ли вы Динамо самым популярным российским клубом"

    06.08.2025

  • петя

    Каждая лягушка своё болото хвалит!!!

    06.08.2025

  • Millwall82

    хах, а что еще мог сказать бывший игрок Динамо?

    06.08.2025

  • bandradio

    Красава) По другому он и не должен был ответить.

    06.08.2025

  • andrei.dorov

    Совершенно точно, еще добавил бы что этот клуб вывел наш футбол на международную арену, да такм что его признали сами родоначальники футбола -англичане в1945 году. И первый из отечественных клубов сыгравших в финале еврокубка в 1972 году. Название этого клуба носит еще 167 клубов на все континентах!

    06.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    В 60 годах 20 века, когда играл Яшин.

    06.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

