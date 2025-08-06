Вальбуэна назвал «Динамо» самым популярным клубом России

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде России.

«Самый популярный клуб России — «Динамо» Москва. Это клуб с огромной историей!!! Именно в «Динамо» играл вратарь Лев Яшин, который получил золотой мяч!» — сказал Вальбуэна «СЭ».

