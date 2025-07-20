Агент Карраскаля — о переходе игрока во «Фламенго»: «Клубы до сих пор работают над документацией»

Агент полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля Родриго Лопес ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста во «Фламенго».

«Клубы до сих пор работают над документацией. Сделка еще не завершена», — сказал Лопес «СЭ».

17 июля сообщалось, что «Фламенго» согласовал с 27-летним Карраскалем четырехлетний контракт, а «Динамо» согласилось отпустить игрока за компенсацию в размере 12 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде возможных бонусов. В пятницу агент полузащитника Родриго Лопес заявил «СЭ», что клубы обмениваются документами для завершения перехода Карраскаля.

Карраскаль выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.