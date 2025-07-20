«Зенит» — «Ростов»: трансляция матча РПЛ начнется в 18.00 мск

«Зенит» и «Ростов» проведут матч в чемпионате России

«Зенит» примет «Ростов» в матче 1-го тура чемпионата России в воскресенье, 20 июля. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи петербуржцев и ростовчан. С ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Ростов» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

20 июля 2025, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеканала.

В сезоне-2024/25 «Зенит» победил «Ростов» в обоих матчах чемпионата России, а также выиграл в двухматчевом противостоянии плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Зенит» занял второе место в РПЛ, а «Ростов» — восьмое.