Джавад: «Было трудно вернуться в Россию из-за войны Ирана и Израиля»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад Хоссейннеджад ответил на вопрос «СЭ» о задержке при возвращении в Россию из-за войны между Ираном и Израилем.

«Было трудно вернуться в Россию из-за войны и сопутствующих сложностей. Я пропустил несколько начальных тренировок. Но в итоге после двух-трех недель я смог вернуться», — сказал Джавад «СЭ».

Хоссейннеджад прибыл в расположение команды 2 июля. Ранее он не мог покинуть Иран, так как воздушное пространство страны закрыто с 13 июня из-за ударов со стороны Израиля.

22-летний Джавад выступает за махачкалинцев с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач.