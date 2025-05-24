Агент рассказал, почему Чавес не полетел на матч «Динамо» против «Краснодара»

Агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса, Клаудио Курти, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

24 мая стал известно, что Чавес, как и 6 других футболистов «Динамо», не приехали в Краснодар с командой на матч 30-го тура РПЛ.

«Он еще не готов играть», — сказал Курти «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Чавес после повреждения голеностопа, полученного в Самаре в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1), должен начать занятия в общей группе 21 мая.