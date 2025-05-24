Бителло травмировался в матче с «Акроном»

По данным «СЭ», полузащитник «Динамо» Бителло травмировался в матче 29-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1) — ушиб.

Футболист на тренировках мог бегать, а бить по мячу — нет. Тренерский штаб решил взять на игру с «Краснодаром» тех, кто готов на 100 процентов.

Матч пройдет сегодня, 24 мая, в Краснодаре и начнется в 16.30 мск.