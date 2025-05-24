«РБ Спорт»: Бителло из-за травмы пропустит матч «Динамо» против «Краснодара»

Семь травмированных игроков «Динамо» не поехали на выездной матч заключительного 30-го тура РПЛ против «Краснодара», сообщает «РБ Спорт».

Московской команде не помогут Бителло, Милан Майсторович, Диего Лаксальт, Фабиан Бальбуэна, Луис Чавес, Артур Гомес и Константин Тюкавин, который из-за травмы не играет с начала марта.

Матч пройдет сегодня, 24 мая в Краснодаре и начнется в 16.30 мск.