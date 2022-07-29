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Сегодня, 13:25

Семин заявил, что готов вернуться к тренерской работе

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что готов вернуться к тренерской работе. По словам 75-летнего специалиста, он пока не завершал карьеру.

«Тренерскую карьеру я официально не завершал, — приводит слова Семина «РБ Спорт». — Будет предложение — будем работать, не будет — не будем. Тут не все от меня зависит. Соглашусь ли работать за границей? Будет хорошее предложение, пойдем, почему нет, мы же профессионалы».

По словам тренера, он готов составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

«Многое зависит от того клуба, в который вернешься, правильно? Надо понять, есть ли у него чемпионские амбиции и возможности бороться за золотые медали. А готовность составлять конкуренцию — это другой вопрос. Она у нас есть», — сказал он.

Последним местом работы Семина был «Ростов». В начале прошедшего сезона команда под его руководством выиграла один матч из семи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-ya-ne-zavershal-trenerskuyu-kar-eru-budet-predlozhenie-budem-rabotat/
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