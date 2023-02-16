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Агент Эдуарда Сперцяна: «Про интерес «Реала» и ПСВ не знаю, официального предложения не было»

Алина Савинова
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Дэвид Манассе, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказался про возможный переход футболиста в европейскую лигу.

«Про интерес «Реала» и ПСВ не знаю, официального предложения не было. Возможен ли переход в Европу? Идет специальная военная операция — это станет проблемой», — цитирует Манассе Metaratings.ru.

22-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-spercyana-pro-interes-reala-i-psv-ne-znayu-oficialnogo-predlozheniya-ne-bylo-228412/
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
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