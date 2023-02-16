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Сегодня, 17:16

Орлов высказался о футбольной академии Смолова и Мамаева в Дубае

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный комментатор и эксперт Геннадий Орлов высказал мнение о том, что нападающий «Динамо» Федор Смолов и завершивший карьеру Павел Мамаев открыли в Дубае детскую футбольную академию.

«Это какая-то экзотика. Для чего это делается? Для того, чтобы богатые русские родители отправляли туда детей? Идея мне непонятна. Она связана не со спортивными делами. Это бизнес-проект, рассчитанный на богатых родителей. Сами они не из богатых семей и должны знать, что хорошие футболисты получаются из хулиганов. Это должен быть парень с собственным «я» и чувством справедливости. Посмотрите на Аршавина, на Дзюбу. Они дерзкие и многого добились. Спортсмены получаются из хулиганов. А дети богатых родителей не будут хулиганами. Им этого не надо», — приводит слова Орлова Sport24.

В текущем сезоне 32-летний Смолов провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 2 гола в 5 матчах Кубка России.

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковная команда не стала продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. На данный момент футболист находится без клуба.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-16-orlov-o-shkole-smolova-i-mamayeva-proyekt-rasschitannyy-na-bogatykh-roditeley-a-futbolisty-poluchayutsya-iz-khuliganov
Павел Мамаев
Федор Смолов
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