Чалов заявил, что ЦСКА стал отдавать матчи просто так

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о спаде в игре армейцев прошедшей осенью.

«Мы просто так стали отдавать матчи. Может, не хватает агрессии, наглости, чтобы их забирать, чтобы даже искусственно градус поднять. Как это делал Понтус (Вернблум) — заряжал команду. Идет по накатанной, всех обыгрываешь — и тут какой-то перерыв, пауза, и ты думаешь, что после нее все то же самое будет. И буксуешь чуть-чуть. Это не только для болельщиков загадка. Как раз-таки если идет серия, хочешь ее продолжать. Расхлябанности я не заметил, чтобы кто-то «вполноги» тренировался. Важно быть разнообразными. С другой стороны, что-то может не идти раз, два — и иногда надо продолжать до тех пор, пока не станет получаться», — приводит слова Чалова Sport24.

24-летний Чалов в прошлом году выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 16 матчей и забил 4 мяча.

После 17 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).