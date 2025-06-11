Агент полузащитника «Динамо» Макарова: «Он едет на сборы команды, чтобы бороться за место в стартовом составе»

Агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова Артем Бабырь в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Денис готовится к сборам. Он очень много тренировался во время отпуска, чтобы воспользоваться шансом при новом главном тренере «Динамо». Уверен, если ему дадут шанс, то он им воспользуется. У него очень приличная статистика в «Динамо» в прошлом сезоне, и это при малом игровом времени. Он всегда обостряет игру, когда получает время на поле. Я считаю, что у него прекрасная общая статистика в «Динамо». Он едет на сборы команды, чтобы доказывать и бороться за место в стартовом составе», — сказал Бабырь «СЭ».

В прошлом сезоне Макаров провел за «Динамо» 20 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.