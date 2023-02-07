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Агент Барбоза: «Дзюба — очень хороший игрок. Он может помочь «Локомотиву»

Барбоза прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Локомотив»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Паулу Барбоза прокомментировал «СЭ» возможный переход нападающего Артемы Дзюбы в «Локомотив». Ранее о том, что Дзюба и защитник Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

«Я не удивлен. Дзюба — хороший игрок, он может помочь «Локомотиву». Он прекрасно знает чемпионат России. Для него играть в России — это хорошо. «Локомотив» поступает осторожно, если подписывает Дзюбу не на долгий срок. Значит, Дзюба должен достигнуть определенной цели», — сказал Барбоза «СЭ».

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Юльянов рассказал «СЭ» о подписании контрактов с Дзюбой и Смольниковым при условии успешного прохождения медицинского обследования.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
Паулу Барбоза
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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