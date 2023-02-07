Селюк считает потенциальное подписание Дзюбы и Смольникова усилением для «Локомотива»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что Артем Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом».

«Конечно, это усиление для «Локомотива». Дзюба усилит любую команду, я это говорил и буду говорить. «Локомотив» поступил правильно в сегодняшней их ситуации, подписав лучшего бомбардира в истории РПЛ. Теперь он забьет еще больше. Дзюба забьет больше, чем Игнатьев.

Это супервариант для «железнодорожников», Дзюба — это как раз то, что надо сейчас. Когда Дзюба начнет забивать за «Локомотив», все другие клубы поймут, какие они дураки. За оставшиеся 13 матчей в РПЛ, Артем станет лидером команды.

У них много молодых игроков. Смольникова подписывают, скорее всего, чтобы в раздевалке был дядька. Он не такой актуальный как Дзюба, но в любом случае опытный игрок», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Отмечалось, что 34-летние игроки подпишут контракты до конца сезона с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц.