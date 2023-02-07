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Селюк считает потенциальное подписание Дзюбы и Смольникова усилением для «Локомотива»

Руслан Минаев
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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что Артем Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом».

«Конечно, это усиление для «Локомотива». Дзюба усилит любую команду, я это говорил и буду говорить. «Локомотив» поступил правильно в сегодняшней их ситуации, подписав лучшего бомбардира в истории РПЛ. Теперь он забьет еще больше. Дзюба забьет больше, чем Игнатьев.

Это супервариант для «железнодорожников», Дзюба — это как раз то, что надо сейчас. Когда Дзюба начнет забивать за «Локомотив», все другие клубы поймут, какие они дураки. За оставшиеся 13 матчей в РПЛ, Артем станет лидером команды.

У них много молодых игроков. Смольникова подписывают, скорее всего, чтобы в раздевалке был дядька. Он не такой актуальный как Дзюба, но в любом случае опытный игрок», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Отмечалось, что 34-летние игроки подпишут контракты до конца сезона с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Факел – Химки
 - : -
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