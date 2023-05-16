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Агент: «Скорее всего, Олусегун не останется в «Краснодаре»

Алина Савинова
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Агент Вильям Д'Авила, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, заявил, что футболист, скорее всего, покинет российский клуб этим летом.

«Скорее всего, Олусегун не останется в «Краснодаре» в следующем сезоне. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими европейскими клубами. Продолжаем делать все, чтобы трансфер состоялся», — приводит Sport24 слова агента.

Олусегун выступает за «Краснодар» с 2022 года. В текущем сезоне 21-летний нигерийский форвард провел за «быков» 6 матчей в FONBET Кубке России и отметился 1 голом.

«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка за 27 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-16-agent-olusegun-ne-ostanetsya-v-krasnodare-my-vedem-peregovory-s-neskolkimi-yevropeyskimi-klubami
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

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 25 1 4
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Локомотив

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