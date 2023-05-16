Агент: «Скорее всего, Олусегун не останется в «Краснодаре»

Агент Вильям Д'Авила, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, заявил, что футболист, скорее всего, покинет российский клуб этим летом.

«Скорее всего, Олусегун не останется в «Краснодаре» в следующем сезоне. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими европейскими клубами. Продолжаем делать все, чтобы трансфер состоялся», — приводит Sport24 слова агента.

Олусегун выступает за «Краснодар» с 2022 года. В текущем сезоне 21-летний нигерийский форвард провел за «быков» 6 матчей в FONBET Кубке России и отметился 1 голом.

«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка за 27 туров.