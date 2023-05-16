Гогниев — об Абаскале: «Он застрахован и просто кайфует в России»

Бывший наставник «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Абаскалю сначала хлопали, теперь с результатом не идет. Но посмотрите, за счет чего у нас иностранные тренеры оставляют хорошее впечатление: они ставят молодых. То же самое, что сейчас делает Абаскаль, в «Динамо» осуществлял Шварц. Иностранный тренер — самодостаточный. Знает, что если ему скажут не ставить молодых, он уйдет и получит огромную неустойку. Он застрахован и просто кайфует в России. Ему все равно, кто сколько получает — если молодой футболист лучше конкурентов, он будет играть», — сказал Гогниев «СЭ».