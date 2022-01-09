Агент объяснил сложности перехода Стоцкого в «Уфу»
Олег Еремин, агент российского полузащитника «Краснодара» Дмитрия Стоцкого в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил сложности перехода игрока в «Уфу».
«Уфа» не может повторить зарплату Стоцкого. Проблема трансфера заключается в именно этом", — сказал Еремин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Ранее агент игрока сообщил «СЭ», что «Уфа» заинтересована в услугах 32-летнего футболиста.
В текущем сезоне Стоцкий провел за «Краснодар» 8 матчей и не отметился результативными действиями.
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