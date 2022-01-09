«Марсель» хочет подписать Жиго летом в качестве свободного агента
«Марсель» интересуется защитником «Спартака» Самюэлем Жиго, сообщает L'Equipe.
По информации источника, французский клуб следит за 28-летним футболистом и хочет подписать его на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. Сообщается, что у самого игрока красно-белых есть желание перейти в клуб из чемпионата Франции.
Также в качестве потенциального усиления «Марсель» рассматривает кандидатуру защитника «Арсенала» Сеада Колашинаца.
Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне француз провел 24 матча за московскую команду, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.
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https://www.onzemondial.com/transferts/om-les-phoceens-craquent-pour-un-international-d-arsenal-744851
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