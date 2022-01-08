Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что полузащитник Арсен Адамов на данный момент является игроков клуба из Екатеринбурга. Ранее в СМИ появлялась информация, что Арсен Адамов переходит в «Локомотив».

— Со мной переговоры никто не вел. Если поступит по нему хорошее предложение, мы его рассмотрим. Пока что Адамов — игрок «Урала», у него есть контракт, — цитирует Иванова «РБ Спорт».

— Везде пишут, что переход в «Локомотив» состоялся.

— Еще раз: со мной переговоры никто не вел.

В текущем сезоне Адамов провел за «Урал» 17 матчей и забил 1 гол.