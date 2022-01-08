Иванов: «Со мной переговоры никто не вел, Адамов — игрок «Урала»
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что полузащитник Арсен Адамов на данный момент является игроков клуба из Екатеринбурга. Ранее в СМИ появлялась информация, что Арсен Адамов переходит в «Локомотив».
— Со мной переговоры никто не вел. Если поступит по нему хорошее предложение, мы его рассмотрим. Пока что Адамов — игрок «Урала», у него есть контракт, — цитирует Иванова «РБ Спорт».
— Везде пишут, что переход в «Локомотив» состоялся.
— Еще раз: со мной переговоры никто не вел.
В текущем сезоне Адамов провел за «Урал» 17 матчей и забил 1 гол.
Адамову 22 года. До «Урала» он выступал за «Ахмат».
«Урал» в 18 турах чемпионата России набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Екатеринбурга пропустил 18 мячей. Меньше в чемпионате пропущенных голов только у ЦСКА — 16.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-so-mnoj-peregovory-nikto-ne-vel-adamov-igrok-urala/
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