Агент Комличенко: «Процесс адаптации в «Локомотиве» не займет много времени»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Николая Комличенко, ответил на вопрос «СЭ» об адаптации игрока.

«С Николаем все в порядке. Он работает, привыкает к новым требованиям. В коллективе он адаптировался давно, но нужно подстроиться под требования. Процесс адаптации не займет много времени», — сказал Клюев «СЭ».

В летнее трансферное окно 30-летний Комличенко перешел в «Локомотив» из «Ростова». Он выступал за ростовчан с 2021 года.