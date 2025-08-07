Мостовой: «Пять матчей для Станковича — странная выходка от руководства «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» новость про возможное увольнение Деяна Станковича из московской команды.

«Вообще не понимаю разговоров про пять матчей Станковича, странные выходки от руководства «Спартака». Тренер продлил контракт месяц назад, сейчас идет только начало сезона. Для меня старт нормальный, не вижу ничего плохого: четыре очка в трех играх, две из которых игрались в меньшинстве, в кубке выиграли игру. Могли выиграть прошлый матч с «Акроном», если бы не липовый пенальти. По моему мнению, там его не было. А чем отличается старт «Спартака» от старта «Динамо»? Я в интернете не видел ни одного комментария про увольнение Карпина или еще кого-то, кто набирает мало очков, кроме «Ахмата», где уже уволили тренера. Но там всегда что-то происходит», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович в ближайшее время может быть уволен, если не улучшит результаты команды на старте чемпионата России. Сербу дали на это 5 матчей.

Денис Клесарев