Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

7 августа, 12:57

Мостовой: «Пять матчей для Станковича — странная выходка от руководства «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» новость про возможное увольнение Деяна Станковича из московской команды.

«Вообще не понимаю разговоров про пять матчей Станковича, странные выходки от руководства «Спартака». Тренер продлил контракт месяц назад, сейчас идет только начало сезона. Для меня старт нормальный, не вижу ничего плохого: четыре очка в трех играх, две из которых игрались в меньшинстве, в кубке выиграли игру. Могли выиграть прошлый матч с «Акроном», если бы не липовый пенальти. По моему мнению, там его не было. А чем отличается старт «Спартака» от старта «Динамо»? Я в интернете не видел ни одного комментария про увольнение Карпина или еще кого-то, кто набирает мало очков, кроме «Ахмата», где уже уволили тренера. Но там всегда что-то происходит», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович в ближайшее время может быть уволен, если не улучшит результаты команды на старте чемпионата России. Сербу дали на это 5 матчей.

Денис Клесарев

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Dmitriy N. Lapitsky

    как никогда - сказал хорошо :)

    08.08.2025

  • Корнелий Шнапс

    Интересно, а если бы такой пенальти поставили в пользу Спартака, был бы он липовым?

    08.08.2025

  • Москвич1985

    не уверен. "Ахмат" традиционно удобный соперник для "Зенита".

    08.08.2025

  • olc

    Ну, у Махачкалы три очка взяли, а с Акроном и Балтикой еще посмотрим как другие будут выигрывать.

    08.08.2025

  • NapoliFC

    Руководство уже опровергло, еще вчера. А проплаченные журналисты С-Э продолжают намеренно дурить народ и вводить в заблуждение.

    07.08.2025

  • rashton22

    Это вряд ли.

    07.08.2025

  • rashton22

    ну думаю мнение Мостового, известного футболиста, более ценно, чем ваше. Вы то никто в футболе, почему надо слушать вас, а не Мостового?Мания величия. Каждый разбирается в футболе. Ещё в чём-то, забыл.

    07.08.2025

  • Mike101

    Не видись, что в СЭ печатают.

    07.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    зенит едет к полевому командиру на заклание.

    07.08.2025

  • ANTI BOMG

    а угальде угас почему? горел-горел и -бац, угас!

    07.08.2025

  • ANTI BOMG

    Старт нормальный? акрон, балтика, махач? даже если бы были локо, бомжи и рубиновые, и то не сказал бы что старт нормальный. кажется хуже не было никогда.

    07.08.2025

  • Wektor

    Странный коммент от Мостового. ....4 очка из 9 это нормальный старт..... Это не старт, а полное очко

    07.08.2025

  • vlad654

    Эту Алку давно привлечь надо по статье за клевету. Пусть укажет источники, если с такими подробностями крапает провокационную статью.

    07.08.2025

  • vlad654

    Эту Алку давно привлечь надо по статье за клевету.

    07.08.2025

  • vlad654

    Верно 100%, ещё и доплачивают за подобную ахигею про руководство Спартака. Пишут такой бред и не отвечают за свой базар. А надо бы привлечь за лживые измышления.

    07.08.2025

  • Slim Tallers

    А Мостовой успел уже постажироваться у Станковича?! А то выпрут того - ищи-свищи потом.

    07.08.2025

  • vlad654

    СЭ собирает говножурналистов, которые, не указав источники, делают вброс лживой статейки в угоду заинтересованных толстосумов. Позор такой газетёнке и борзописцам.

    07.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну да, ну да. Станкович же футбольный человек, не трожьте ))

    07.08.2025

  • kim-1965

    Выходка руководства Спартака - это то, что Станкович всё ещё в Спартаке.

    07.08.2025

  • Келофин

    Алла начала истерить.В прошлом году после первого тура и поражения от Оренбурга тоже самое было.Тут некоторых журналистов только под Спартак держат.

    07.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Потому Угальде и угас, что Гарсию купили и стали выпускать, посадив Угальде на банку. Кто же не угаснет.

    07.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    На удивление прям, Александр... Спартак половину времени чемпионата провел на поле в меньшинстве. И с Балтикой бензин кончился к 80й минуте. Физика - не безграничная. 2 нормальные игры, где играли 11на11 Спартак выйграл за явным преимуществом. Все норм у Спартака, исходя из ситуевины. А шлюхожурналистика от АллыНазаровой - это вторая самая древнейшая профессия:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    07.08.2025

  • ровнов

    Какой баран выдумал цифру 5?

    07.08.2025

  • hattabysh

    План выполнил на сегодня? Закрывай методичку и в кассу.

    07.08.2025

  • hattabysh

    Не Царь ты Саша. Царь не должен всему верить, что в уши льют.

    07.08.2025

  • Кариока_двойка.

    То есть для Санька вообще не проблема, что Спартак стал поставщиком очков, и на равных играет с аутсайдерами. А причины тут уже не важны, плохому танцору всегда что-то мешает, то судьи, то липовые пенальти, то удаления. Другое дело, что выгонять надо не Станковича, а аферистов, ослабивших Спартак бездарными покупками. До начала работы Кахигао, Спартак играл замечательно, и с каждым туром все лучше.

    07.08.2025

  • Псевдоним

    И если Спартак дернет Зенит, то как раз 5 матчей а то и меньше останется у Семака

    07.08.2025

  • Псевдоним

    Газпром Медиа уже начали свои выбросы про Спартак в предверии матча 16го августа, как они любят говорить, чтобы расшатать лодку, когда пишут про них

    07.08.2025

  • Artorixus

    Да разве только эти 3 игры с плохими результатами рассматривались боссами Спартака? Эти игры, вкупе с весенними, порой провальными играми, и есть квинтессенция результатов, показанных Спартаком с тренером Станковичем во главе. А цена и качество, да и всех затрат всего этого периода ни в какие ворота не лезет. Вполне естесстенно никто пулять деньги на ветер не станет, вот и дано на исправление ситуации 5 матчей, теперь уже с серьёзными соперниками. А по мне, зря с Деяном перезаключили контракт, ничего он не способен сделать, увы и ах-х!

    07.08.2025

  • Динозаврик

    А кто такой Мостовой? Он тренер с лицензией или судья ФИФА? А СЭ теперь всех пенсионеров будет собирать комментарии по Спартаку? Больше пенсионеров нет, в том числе из других команд? Постоянное нытье про судействл против Спартака - это уже мем года!

    07.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Миллеровское проклятие у Спартака.

    07.08.2025

  • Serge Pol

    Да,это вброс от этого проплаченного газпромовскими бабками Аланазарова.Никакого ультиматума Станковичу не ставили.Никто его увольнять не собирается.СЭ,гоните этого шлюхожурналиста.Хотя,вы все под Газпромом.Правду про Спартак писать боитесь.

    07.08.2025

  • mate

    Понятно же что происходит в Спартаке. Агенты или лже-менеджеры рулят в Спартаке. Вилаш-Боаш, Эмери не прижились у нас. Потом один взял 3 кубка Европы с Севильей. Со средней командой. Теперь осенью Спартак взлетел, так сразу начали кусать Деяна. Угальде угас, так как Ливая привели. Цены взлетели на покупки.

    07.08.2025

    • Кисляк: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Подготовка к игре с «Рубином» идет полным ходом»

    Агент Комличенко: «Процесс адаптации в «Локомотиве» не займет много времени»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости