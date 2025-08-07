Челестини: «У ЦСКА небольшое количество игроков, но мы сплочены и работаем над приобретениями»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что команда находится в хорошем настроении перед матчем с «Рубином» в 4-м туре РПЛ.

Игра армейцев с казанской командой состоится в субботу, 9 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве. 3 августа ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

— Как проходит подготовка после матча с «Зенитом» и перед матчем против непростого «Рубина»?

— Команда в очень хорошем настроении, подготовка идет хорошо. Мы были близки к победе в Санкт-Петербурге. Понятно, что нам есть еще в чем прибавлять, улучшать, но команда провела хороший матч против «Зенита».

— Пару слов о «Рубине». Как оцените старт соперника?

— Уже знаю, как играют все российские команды. Они все очень организованны и играют в обороне с хорошей дисциплиной. Последний матч «Рубин» играл в три защитника, будет сложно играть против него. Это хорошая команда, у них сложные контратаки, хорошие стандарты и замечательный, опасный нападающий Даку. Будет непросто, но, что касается индивидуальной игры, я бесконечно уверен в моих игроках: как Лука, как Дивей, так и Джамал могут закрыть отсутствие этого игрока на позиции.

— Настроение у болельщиков тревожное, ведь команду покинуло много игроков. Как вы реагируете на это? Стоит ли ждать подписаний?

— Могу сказать, чтобы наши уважаемые болельщики были спокойны, мы работаем на поле, чтобы результат был максимальным, а руководство ведет работу над приобретениями. Ситуация у нас непростая, потому что команду покинули игроки, но тем не менее команда показывает фантастический результат. У нас ни одного поражения даже в товарищеских матчах, мы сыграли замечательный матч в Суперкубке, в Кубке против «Локомотива», прекрасно сыграли с «Зенитом», и это все в отсутствие игроков. Что имеем, то имеем. Тем составом, который у нас есть, мы показываем хороший футбол и все то, на что способны. Мы работаем над тем, чтобы усилиться.

— Но вас как главного тренера не может не беспокоить, что такого резерва может не хватить?

— Ситуация тяжелая для всех, но она тяжелая для меня как для главного тренера. Да у нас небольшое количество игроков, но мы сплочены и работаем в едином целом с руководством клуба.