Челестини: «У ЦСКА небольшое количество игроков, но мы сплочены и работаем над приобретениями»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что команда находится в хорошем настроении перед матчем с «Рубином» в 4-м туре РПЛ.
Игра армейцев с казанской командой состоится в субботу, 9 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве. 3 августа ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).
— Как проходит подготовка после матча с «Зенитом» и перед матчем против непростого «Рубина»?
— Команда в очень хорошем настроении, подготовка идет хорошо. Мы были близки к победе в Санкт-Петербурге. Понятно, что нам есть еще в чем прибавлять, улучшать, но команда провела хороший матч против «Зенита».
— Пару слов о «Рубине». Как оцените старт соперника?
— Уже знаю, как играют все российские команды. Они все очень организованны и играют в обороне с хорошей дисциплиной. Последний матч «Рубин» играл в три защитника, будет сложно играть против него. Это хорошая команда, у них сложные контратаки, хорошие стандарты и замечательный, опасный нападающий Даку. Будет непросто, но, что касается индивидуальной игры, я бесконечно уверен в моих игроках: как Лука, как Дивей, так и Джамал могут закрыть отсутствие этого игрока на позиции.
— Настроение у болельщиков тревожное, ведь команду покинуло много игроков. Как вы реагируете на это? Стоит ли ждать подписаний?
— Могу сказать, чтобы наши уважаемые болельщики были спокойны, мы работаем на поле, чтобы результат был максимальным, а руководство ведет работу над приобретениями. Ситуация у нас непростая, потому что команду покинули игроки, но тем не менее команда показывает фантастический результат. У нас ни одного поражения даже в товарищеских матчах, мы сыграли замечательный матч в Суперкубке, в Кубке против «Локомотива», прекрасно сыграли с «Зенитом», и это все в отсутствие игроков. Что имеем, то имеем. Тем составом, который у нас есть, мы показываем хороший футбол и все то, на что способны. Мы работаем над тем, чтобы усилиться.
— Но вас как главного тренера не может не беспокоить, что такого резерва может не хватить?
— Ситуация тяжелая для всех, но она тяжелая для меня как для главного тренера. Да у нас небольшое количество игроков, но мы сплочены и работаем в едином целом с руководством клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2