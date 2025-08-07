Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

7 августа, 13:05

Челестини: «У ЦСКА небольшое количество игроков, но мы сплочены и работаем над приобретениями»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что команда находится в хорошем настроении перед матчем с «Рубином» в 4-м туре РПЛ.

Игра армейцев с казанской командой состоится в субботу, 9 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве. 3 августа ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

— Как проходит подготовка после матча с «Зенитом» и перед матчем против непростого «Рубина»?

— Команда в очень хорошем настроении, подготовка идет хорошо. Мы были близки к победе в Санкт-Петербурге. Понятно, что нам есть еще в чем прибавлять, улучшать, но команда провела хороший матч против «Зенита».

 — Пару слов о «Рубине». Как оцените старт соперника?

 — Уже знаю, как играют все российские команды. Они все очень организованны и играют в обороне с хорошей дисциплиной. Последний матч «Рубин» играл в три защитника, будет сложно играть против него. Это хорошая команда, у них сложные контратаки, хорошие стандарты и замечательный, опасный нападающий Даку. Будет непросто, но, что касается индивидуальной игры, я бесконечно уверен в моих игроках: как Лука, как Дивей, так и Джамал могут закрыть отсутствие этого игрока на позиции.

— Настроение у болельщиков тревожное, ведь команду покинуло много игроков. Как вы реагируете на это? Стоит ли ждать подписаний?

— Могу сказать, чтобы наши уважаемые болельщики были спокойны, мы работаем на поле, чтобы результат был максимальным, а руководство ведет работу над приобретениями. Ситуация у нас непростая, потому что команду покинули игроки, но тем не менее команда показывает фантастический результат. У нас ни одного поражения даже в товарищеских матчах, мы сыграли замечательный матч в Суперкубке, в Кубке против «Локомотива», прекрасно сыграли с «Зенитом», и это все в отсутствие игроков. Что имеем, то имеем. Тем составом, который у нас есть, мы показываем хороший футбол и все то, на что способны. Мы работаем над тем, чтобы усилиться.

— Но вас как главного тренера не может не беспокоить, что такого резерва может не хватить?

— Ситуация тяжелая для всех, но она тяжелая для меня как для главного тренера. Да у нас небольшое количество игроков, но мы сплочены и работаем в едином целом с руководством клуба.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фабио Челестини
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    Тушинский колхозчи отымел Кёниг .. во все пассивы Лукойла.

    07.08.2025

  • Спринт

    Фрисыч до ямы то долетел .. Что ты знаешь об футбольной школе ЦСКА? Внук там занимался почти 6 лет, но их грамотный тренер ушел из профессии от безденежья. Поствили недоучку якобы тренером, и внук перешел в Чертаново.

    07.08.2025

  • Спринт

    Мудрый насретдин говаривал .. сколько не говори халва .. слаще не станет .. Состав ЦСКА кто то целенаправленно разрушает, ушли ключевые игроки праветически во всех линиях. Как только пойдут травмы или дисквалификации за перебор карточек, то не будет у армейской команды минимального и состава и результата. С игроками нужно в нормальном клубе расставаться только, когда уже приобрели достойную замену по позиции на поле.

    07.08.2025

  • Павел Леонидович

    ну спасибо бабайке за это

    07.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    второгодник

    07.08.2025

  • Фирсыч

    А как же выпускники своей школы? Кстати, очень сильная школа.

    07.08.2025

  • S.M

    Отымеет Рахимов в челюсть коней и все восторги закончатся.

    07.08.2025

    • Агент Комличенко: «Процесс адаптации в «Локомотиве» не займет много времени»

    Челестини — о возможном уходе Койты из ЦСКА: «Пока открыто трансферное окно, всегда будут слухи»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости