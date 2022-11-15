Агент Сычевого подтвердил интерес «Црвены Звезды» к его клиенту

Агент футболиста «Оренбурга» Владимира Сычевого Андрей Талаев рассказал о будущем своего клиента.

«Интерес от «Црвены Звезды» действительно есть. Имеется сумма отступных, если они ее реализуют, то какие проблемы? С Владимиром я еще особо не общался, знаю, что он сохраняет спокойствие. Сейчас он думает о сборной. «Црвена» хочет встретиться с нами, чтобы обсудить все моменты, условия», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сербский клуб готов активировать пункт об отступных в контракте 26-летнего Сычевого с «Оренбургом».

26-летний россиянин выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В текущем сезоне Владимир Сычевой провел 17 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 2 голевые передачи.