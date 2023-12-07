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Агент Мелехина: «Дисквалификация на два матча — много, я бы хотел, чтобы ограничились только желтой карточкой»

Алина Савинова
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Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелехина, отреагировал на дисквалификацию футболиста на два матча РПЛ.

«Неважно, заслуженно или нет, люди приняли такое решение. Было ожидаемо, что будет какая-то дисквалификация. Решение принято, добавить нечего. Нас никто не спрашивает, справедливо или нет. Два матча — много, я бы хотел, чтобы ограничились только желтой карточкой», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать игрока «Ростова» на два матча за неспортивное поведение в игре 17-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2). Мелехин пропустит встречи «Ростова» против «Ахмата» (9 декабря) и «Крыльев Советов» (2 марта).

Всего в текущем сезоне 19-летний защитник провел 16 матчей в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-melyokhina-ban-na-dva-matcha-mnogo-ya-by-khotel-chtoby-ogranichilis-tolko-zheltoi-kartochkoi-312886/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Виктор Мелехин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Спартак

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