Агент Мелехина: «Дисквалификация на два матча — много, я бы хотел, чтобы ограничились только желтой карточкой»

Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелехина, отреагировал на дисквалификацию футболиста на два матча РПЛ.

«Неважно, заслуженно или нет, люди приняли такое решение. Было ожидаемо, что будет какая-то дисквалификация. Решение принято, добавить нечего. Нас никто не спрашивает, справедливо или нет. Два матча — много, я бы хотел, чтобы ограничились только желтой карточкой», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать игрока «Ростова» на два матча за неспортивное поведение в игре 17-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2). Мелехин пропустит встречи «Ростова» против «Ахмата» (9 декабря) и «Крыльев Советов» (2 марта).

Всего в текущем сезоне 19-летний защитник провел 16 матчей в РПЛ.