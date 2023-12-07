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Газзаев: «Яшин был великим в свое время, потом Дасаев, а сейчас велик Акинфеев. Сравнения ни к чему»

Алина Савинова
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Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отреагировал на слова президента московского клуба Евгения Гинера, заявившего о превосходстве вратаря армейцев Игоря Акинфеева над Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

«Каждый из них велик для своей эпохи. Во времена Яшина он был одним из самых великих, потом Дасаев, сейчас велик Акинфеев. Мне кажется, что эти сравнения ни к чему. Мы должны гордиться, что у нас в каждой эпохе были и есть такие вратари», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА. Также 37-летний голкипер является бронзовым призером Евро-2008 в составе национальной команды.

Источник: https://metaratings.ru/news/gazzaev-yashin-byl-velikim-v-svoyo-vremya-potom-dasaev-a-seichas-velik-akinfeev-312898/
Игорь Акинфеев
Лев Яшин
Ринат Дасаев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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