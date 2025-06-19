Агент Зорина: «Кахигао сказал: «Даниил — наше будущее»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем своего клиента.

— За последний год были предложения о покупке Зорина?

— Да.

— Откуда?

— Из РПЛ.

— Но «Спартак» продавать его не хочет?

— Кахигао сказал: «Зорин — наше будущее». Очень надеюсь, что сейчас Даня будет игроком основного состава.

— Писали, что «Ахмат» хочет его сохранить. Насколько это возможно?

— Все будет решаться после сборов, которые он пройдет со «Спартаком».

В минувшем сезоне 21-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.