Агент Ракова сообщил о договоренности между «Локомотивом» и «Крыльями» по аренде

Агент нападающего «Локомотива» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о возможном переходе форварда в «Крылья Советов».

«Клубы между собой уже согласовали аренду, вопрос остался в подписании трансферного договора, который должен состояться сегодня. Еще есть другие клубы, которые претендуют на Вадима, но скорее всего это будут «Крылья», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В прошедшем сезоне 20-летний Раков провел 29 игр за «Локомотив», в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.