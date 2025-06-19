Журналист из Швейцарии — о Челестини: «Он умеет и любит работать с молодыми игроками»

Швейцарский журналист Стефан Фурнье в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем тренере «Базеля» Фабио Челестини, который в ближайшее время должен возглавить ЦСКА.

— Фабио — трудоголик. Это полностью помешанный на футболе человек, а раздевалка и поле для него — родной дом. Он смотрит какое-то дикое количество матчей, причем из разных лиг — ему все интересно.

При этом я ведь помню Фабио и как игрока сборной Швейцарии. Умный был футболист, поиграл за границей — в Испании и Франции. Одно время был даже капитаном «Марселя», а это говорит о многом. Как футболист Фабио казался мне более закрытым человеком, чем сейчас.

— Вас не удивил его уход из «Базеля» после чемпионства и победы в Кубке?

— Совсем не удивил! О том, что Челестини может уйти летом, писали в Швейцарии всю весну, а его самого достали вопросами на пресс-конференциях. Видимо, кто-то внутри клуба на высоком уровне не ладил с Фабио и искал ему заранее замену. А Челестини, зная это, взял и выиграл сразу два титула, хотя до старта сезона «Базель» точно не считался фаворитом. Фабио вообще принял команду на последнем месте! При этом все до его назначения знали: он хорош в первом сезоне, а второй в своей команде он обычно проводит слабее. Работа в «Базеле» показала, что тренер прогрессирует.

— «Базель» уверенно выиграл суперлигу, но многие в Швейцарии называют главным героем сезона Шакири, а не Челестини. Что вы на это скажете?

— Да, 33-летний Шакири, вернувшийся из США, провел очень сильный сезон. Кто-то даже считает, что самый яркий в карьере. И болельщики «Базеля», как понимаю, именно его считают главным героем. Но я уверен, что такой игры Шакири не было бы без грамотной работы Челестини, так что в моем понимании у этой победы два равнозначных главных героя. Замечу еще, что Фабио умеет и любит работать с молодыми игроками, так что не следует все сводить к ставке на одного опытного Шакири. Думаю, кстати, что уход Челестини из «Базеля» на фоне двойного триумфа — это в том числе и послание тем, кто в него не верил: мол, дальше разбирайтесь сами со своими героями.