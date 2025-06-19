Журналист из Швейцарии — о Челестини: «Он умеет и любит работать с молодыми игроками»
Швейцарский журналист Стефан Фурнье в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем тренере «Базеля» Фабио Челестини, который в ближайшее время должен возглавить ЦСКА.
— Фабио — трудоголик. Это полностью помешанный на футболе человек, а раздевалка и поле для него — родной дом. Он смотрит какое-то дикое количество матчей, причем из разных лиг — ему все интересно.
При этом я ведь помню Фабио и как игрока сборной Швейцарии. Умный был футболист, поиграл за границей — в Испании и Франции. Одно время был даже капитаном «Марселя», а это говорит о многом. Как футболист Фабио казался мне более закрытым человеком, чем сейчас.
— Вас не удивил его уход из «Базеля» после чемпионства и победы в Кубке?
— Совсем не удивил! О том, что Челестини может уйти летом, писали в Швейцарии всю весну, а его самого достали вопросами на пресс-конференциях. Видимо, кто-то внутри клуба на высоком уровне не ладил с Фабио и искал ему заранее замену. А Челестини, зная это, взял и выиграл сразу два титула, хотя до старта сезона «Базель» точно не считался фаворитом. Фабио вообще принял команду на последнем месте! При этом все до его назначения знали: он хорош в первом сезоне, а второй в своей команде он обычно проводит слабее. Работа в «Базеле» показала, что тренер прогрессирует.
— «Базель» уверенно выиграл суперлигу, но многие в Швейцарии называют главным героем сезона Шакири, а не Челестини. Что вы на это скажете?
— Да, 33-летний Шакири, вернувшийся из США, провел очень сильный сезон. Кто-то даже считает, что самый яркий в карьере. И болельщики «Базеля», как понимаю, именно его считают главным героем. Но я уверен, что такой игры Шакири не было бы без грамотной работы Челестини, так что в моем понимании у этой победы два равнозначных главных героя. Замечу еще, что Фабио умеет и любит работать с молодыми игроками, так что не следует все сводить к ставке на одного опытного Шакири. Думаю, кстати, что уход Челестини из «Базеля» на фоне двойного триумфа — это в том числе и послание тем, кто в него не верил: мол, дальше разбирайтесь сами со своими героями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1