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Журналист из Швейцарии — о Челестини: «Он умеет и любит работать с молодыми игроками»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Швейцарский журналист Стефан Фурнье в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем тренере «Базеля» Фабио Челестини, который в ближайшее время должен возглавить ЦСКА.

— Фабио — трудоголик. Это полностью помешанный на футболе человек, а раздевалка и поле для него — родной дом. Он смотрит какое-то дикое количество матчей, причем из разных лиг — ему все интересно.

При этом я ведь помню Фабио и как игрока сборной Швейцарии. Умный был футболист, поиграл за границей — в Испании и Франции. Одно время был даже капитаном «Марселя», а это говорит о многом. Как футболист Фабио казался мне более закрытым человеком, чем сейчас.

— Вас не удивил его уход из «Базеля» после чемпионства и победы в Кубке?

— Совсем не удивил! О том, что Челестини может уйти летом, писали в Швейцарии всю весну, а его самого достали вопросами на пресс-конференциях. Видимо, кто-то внутри клуба на высоком уровне не ладил с Фабио и искал ему заранее замену. А Челестини, зная это, взял и выиграл сразу два титула, хотя до старта сезона «Базель» точно не считался фаворитом. Фабио вообще принял команду на последнем месте! При этом все до его назначения знали: он хорош в первом сезоне, а второй в своей команде он обычно проводит слабее. Работа в «Базеле» показала, что тренер прогрессирует.

— «Базель» уверенно выиграл суперлигу, но многие в Швейцарии называют главным героем сезона Шакири, а не Челестини. Что вы на это скажете?

— Да, 33-летний Шакири, вернувшийся из США, провел очень сильный сезон. Кто-то даже считает, что самый яркий в карьере. И болельщики «Базеля», как понимаю, именно его считают главным героем. Но я уверен, что такой игры Шакири не было бы без грамотной работы Челестини, так что в моем понимании у этой победы два равнозначных главных героя. Замечу еще, что Фабио умеет и любит работать с молодыми игроками, так что не следует все сводить к ставке на одного опытного Шакири. Думаю, кстати, что уход Челестини из «Базеля» на фоне двойного триумфа — это в том числе и послание тем, кто в него не верил: мол, дальше разбирайтесь сами со своими героями.

Фабио Челестини.«Он умеет и любит работать с молодыми. Удачи в России!» Журналист из Швейцарии — о Челестини в ЦСКА

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Фабио Челестини
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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