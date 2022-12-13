Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:52

Агент Малкома и Клаудиньо: «Они никуда не собираются уходить из «Зенита»! Хотят принести вторую звезду клубу»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Клаудиньо (слева) и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Футбольный агент Фернандо Гарсия, который представляет интересы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, в комментарии для «СЭ» высказался об интересе зарубежных клубов к бразильским игрокам.

«Спрашивают о Малкоме и Клаудиньо? Они никуда не собираются уходить из «Зенита»! Они хотят остаться, принести пользу и заработать вторую звезду для клуба», — сказал Гарсия «СЭ».

В текущем сезоне Малком забил 15 мячей и отдал семь результативных передач в 23 матчах за сине-бело-голубых. Стоимость 25-летнего нападающего по версии Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.

На счету 25-летнего Клаудиньо 19 игр за «Зенит» в нынешнем сезоне, три забитых мяча и 8 голевых пасов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
Касаткиной грозят статусом иноагента. Что это может означать для спортсменов?
Захарова упрекнула западные СМИ за молчание о крупнейшем разливе нефти в США
Появилась карта развития столичного метро и МЦД до 2030 года
Госдума приняла в I чтении проект закона о защите русского языка
Sky News: жители Херсона пожаловались, что при украинских войсках жизнь стала хуже
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Бистрович: «Ловрен любит Россию и Питер. Ему будет лучше остаться в «Зените»
Бистрович: «Сериа А не космос. В Италии играют только на результат»
«Факел» объявил о создании брендбука и модернизации символики клуба
Нападающий Джон Кордоба может покинуть «Краснодар»
Над Ловреном смеялись, а он — в полуфинале ЧМ. «Зенит» уже думает над новым контрактом
20-летний защитник Мухин подписал новый долгосрочный контракт с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник ЦСКА Бистрович объяснил, почему не остался в Турции
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости