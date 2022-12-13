Агент Малкома и Клаудиньо: «Они никуда не собираются уходить из «Зенита»! Хотят принести вторую звезду клубу»

Футбольный агент Фернандо Гарсия, который представляет интересы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, в комментарии для «СЭ» высказался об интересе зарубежных клубов к бразильским игрокам.

«Спрашивают о Малкоме и Клаудиньо? Они никуда не собираются уходить из «Зенита»! Они хотят остаться, принести пользу и заработать вторую звезду для клуба», — сказал Гарсия «СЭ».

В текущем сезоне Малком забил 15 мячей и отдал семь результативных передач в 23 матчах за сине-бело-голубых. Стоимость 25-летнего нападающего по версии Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.

На счету 25-летнего Клаудиньо 19 игр за «Зенит» в нынешнем сезоне, три забитых мяча и 8 голевых пасов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов евро.