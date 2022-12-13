Полузащитник ЦСКА Бистрович объяснил, почему не остался в Турции

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за итальянский «Лечче» на правах аренды, рассказал, почему покинул турецкий «Фатих Карагюмрюк» по окончании прошлого сезона.

— До «Лечче» ты поиграл в Турции. Почему там не получилось?

— Не было никаких проблем. Мы зацепились за еврокубки — жаль, там «Фатих Карагюмрюк» не прошел квалификацию.

Я хотел не задерживаться в Турции, а попробовать себя в топ-чемпионатах Европы. Я достиг поставленной цели: играю в Италии. А в «Фатих» пришел Пирло, и после неуверенного старта у них все неплохо, — заявил Бистрович Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний хорват провел за «Лечче» 11 матчей и не отметился результативными действиями.