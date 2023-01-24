Агент Магкеева ответил на вопрос об интересе со стороны «Истанбула»

Агент полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева Александр Клюев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе со стороны турецкого «Истанбул Башакшехира».

«Связывались ли со мной представители «Истанбула»? Пока без комментариев. Могу сказать, что Стас на сборах «Локомотива» готовится к сезону, чтобы помочь команде в решении своих целей и задач», — сказал Клюев «СЭ».

Контракт игрока с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. 23-летний Магкеев в текущем сезоне провел за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.