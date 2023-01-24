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Сегодня, 15:05

Агент Магкеева ответил на вопрос об интересе со стороны «Истанбула»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Станислав Магкеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева Александр Клюев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе со стороны турецкого «Истанбул Башакшехира».

«Связывались ли со мной представители «Истанбула»? Пока без комментариев. Могу сказать, что Стас на сборах «Локомотива» готовится к сезону, чтобы помочь команде в решении своих целей и задач», — сказал Клюев «СЭ».

Контракт игрока с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. 23-летний Магкеев в текущем сезоне провел за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

ФК Истанбул Башакшехир
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Краснодар

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