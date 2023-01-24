Источник: «Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к Магкееву

Турецкий «Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, турки связывались с представителями футболиста по вероятности перехода и условиям. Контракт игрока с «Локо» истекает летом 2024 года.

23-летний Магкеев в текущем сезоне провел за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Московский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).

В текущем чемпионате Турции «Башакшехир» идет на третьем месте в турнирной таблице (37 очков).