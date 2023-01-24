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Сегодня, 14:50

Источник: «Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к Магкееву

Ана Горшкова
Корреспондент
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Станислав Магкеев.
Фото дарья Исаева, «СЭ»

Турецкий «Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, турки связывались с представителями футболиста по вероятности перехода и условиям. Контракт игрока с «Локо» истекает летом 2024 года.

23-летний Магкеев в текущем сезоне провел за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Московский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).

В текущем чемпионате Турции «Башакшехир» идет на третьем месте в турнирной таблице (37 очков).

Источник: РБ Спорт
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
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Филипе Силва Малком

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Краснодар

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