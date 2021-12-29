Агент Ломовицкого заявил, что футболист хотел остаться в «Спартаке»
11:56
Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника Александра Ломовицкого, заявил, что футболист хотел остаться в «Спартаке».
— Были ли еще варианты продолжения карьеры?
— Мы не искали эти варианты. Интерес со стороны других российских клубов, конечно, был. Но и сам Саша хотел остаться в «Спартаке», и «Спартак» не хотел продавать его. Однако сложилось так, что настойчивый интерес «Рубина» подтолкнул все стороны к переговорам, и мы пришли к общему знаменателю.
Сегодня, 29 декабря, «Спартак» объявил о переходе Ломовицкого в «Рубин». 23-летний россиянин подписал контракт с казанским клубом на 4,5 года.
Полностью интервью с Валериюсом Мижигурскисом читайте на сайте «СЭ»
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