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Агент Ломовицкого заявил, что футболист хотел остаться в «Спартаке»

11:56
Александр Ломовицкий (слева) в подкате против Дениса Макарова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Ломовицкий (слева) в подкате против Дениса Макарова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника Александра Ломовицкого, заявил, что футболист хотел остаться в «Спартаке».

— Были ли еще варианты продолжения карьеры?

— Мы не искали эти варианты. Интерес со стороны других российских клубов, конечно, был. Но и сам Саша хотел остаться в «Спартаке», и «Спартак» не хотел продавать его. Однако сложилось так, что настойчивый интерес «Рубина» подтолкнул все стороны к переговорам, и мы пришли к общему знаменателю.

Сегодня, 29 декабря, «Спартак» объявил о переходе Ломовицкого в «Рубин». 23-летний россиянин подписал контракт с казанским клубом на 4,5 года.

Полностью интервью с Валериюсом Мижигурскисом читайте на сайте «СЭ»

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Артем Калинин все материалы автора

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